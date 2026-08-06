В судах Новосибирска смогут работать студенты-юристы

Новые правила распространятся на все российские суды. Документ, внесенный Верховным судом, позволяет замещать должности категории «специалисты» в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах кандидатам со средним профессиональным юридическим образованием. Также работать секретарями смогут студенты вузов, освоившие более половины программы.