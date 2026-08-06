Подпольное казино: организатор получил 4 года условно и штраф 200 тысяч

Суд назначил организатору наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафом 200 тысяч рублей. Технический специалист приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 100 тысяч рублей. Четверо администраторов получили от 2 лет 2 месяцев до 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.