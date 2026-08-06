Подпольное казино: организатор получил 4 года условно и штраф 200 тысяч

В Амурской области вынесен приговор шестерым жителям города Зея, организовавшим нелегальный игровой клуб. С сентября 2025 года по апрель 2026 года на улице Полины Осипенко действовало заведение, замаскированное под компьютерный клуб. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.
Инициатор схемы арендовал помещение, закупил компьютеры и обеспечил доступ к игровой системе, запрещенной на территории России. К работе он привлек технического специалиста и четырех администраторов зала. Зарплата техспециалиста составляла 50 тысяч рублей в месяц, администраторы получали по четыре тысячи за смену. Остальную выручку организатор забирал себе. За весь период деятельности группы общий доход превысил 10,8 миллиона рублей.
Для маскировки организаторы установили круглосуточный режим работы, входная дверь была всегда закрыта — попасть внутрь можно было только после звонка администратору. В случае появления правоохранителей планировалось экстренное отключение питания компьютеров.
Суд назначил организатору наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафом 200 тысяч рублей. Технический специалист приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 100 тысяч рублей. Четверо администраторов получили от 2 лет 2 месяцев до 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
Помимо этого, суд постановил конфисковать в доход государства 128 тысяч рублей, изъятое компьютерное оборудование, а также взыскать с организатора 10,8 миллиона рублей — сумму незаконно полученного дохода.
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