Делегация школьников из Иркутска посетила Монголию

Поездка состоялась в рамках соглашений о сотрудничестве между городами-побратимами и партнерами. Среди участников тура также были подростки из Китая, Японии, Таиланда, Республики Корея.
В состав иркутской делегации вошли воспитанники детских школ искусств и общеобразовательных учреждений, которые в разное время становились призерами и победителями муниципальных, региональных, всероссийских, международных творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований.
Находясь в соседней стране, они в течение недели участвовали в официальных встречах с представителями администрации Улан-Батора и руководством Русского дома, узнавали об их опыте и обменивались идеями.
Особой составляющей стали культурно-экскурсионные мероприятия. Школьники познакомились с историческим наследием и культурой Монголии: посетили музей Чингисхана и национальный парк Горхи-Тэрэлж, посмотрели конно-цирковое представление «Эпика Чингисхана» и фильм о монгольской культуре. Ребята побывали в семье пастухов и покатались на лошадях. Для них организовали экскурсии в Детский дворец и Креативный центр.
Программа пребывания закончилась совместным культурным представлением от участников делегаций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Это бесценный опыт для ребят, отличная возможность узнать культуру и традиции другой страны, взглянуть на жизнь соседей изнутри. Команда была международной, поэтому часто доводилось разговаривать на английском языке, в том числе с официальными лицами — отличная практика общения», — поделилась впечатлениями учитель иркутской школы № 19 Евгения Гомзякова, сопровождавшая подростков в поездке.