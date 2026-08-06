Делегация школьников из Иркутска посетила Монголию

Особой составляющей стали культурно-экскурсионные мероприятия. Школьники познакомились с историческим наследием и культурой Монголии: посетили музей Чингисхана и национальный парк Горхи-Тэрэлж, посмотрели конно-цирковое представление «Эпика Чингисхана» и фильм о монгольской культуре. Ребята побывали в семье пастухов и покатались на лошадях. Для них организовали экскурсии в Детский дворец и Креативный центр.