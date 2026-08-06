В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября: о какой сумме идет речь

В России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С таким предложением в интервью РИА Новости выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника», — отметил общественник.
Выплату, уверен Гриб, необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1-го по 11-й классы. Потому что на сборы в школу сейчас требуются значительные расходы. Поскольку с них входит не только канцелярия, но и спортивная и школьная формы, а также обувь. И такая выплата стала бы для семей большим подспорьем.
И буквально накануне с аналогичной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил ввести ежегодные выплаты на каждого ребёнка школьного возраста. Предполагается, что это будут целевые выплаты для подготовки детей к учебному году, которые люди будут получать не позднее, чем за месяц до начала учебного года. На учащихся начальных классов он предложил выплачивать 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.