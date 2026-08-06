В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября: о какой сумме идет речь

И буквально накануне с аналогичной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил ввести ежегодные выплаты на каждого ребёнка школьного возраста. Предполагается, что это будут целевые выплаты для подготовки детей к учебному году, которые люди будут получать не позднее, чем за месяц до начала учебного года. На учащихся начальных классов он предложил выплачивать 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.