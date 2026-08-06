Сергей Кравчук: Город полностью готов к подъему воды в Амуре

Уровень воды в Амуре продолжает расти, и сегодня утром у Хабаровска он достиг 423 сантиметров. Владельцев дач на левом берегу предупреждают о высокой воде и просят как можно быстрее вывезти урожай и покинуть затапливаемые территории. Об этом сообщают речные перевозчики и сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, в том числе во время посадки на теплоходы, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.