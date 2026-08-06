Сергей Кравчук: Город полностью готов к подъему воды в Амуре

Уровень воды в Амуре продолжает расти, и сегодня утром у Хабаровска он достиг 423 сантиметров. Владельцев дач на левом берегу предупреждают о высокой воде и просят как можно быстрее вывезти урожай и покинуть затапливаемые территории. Об этом сообщают речные перевозчики и сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, в том числе во время посадки на теплоходы, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Уровень воды растёт, и мы действуем на опережение. Город полностью готов к подъему воды: мониторинг ведётся непрерывно, маршруты корректируются, а при необходимости мы оперативно введём режим ЧС. Прошу жителей не пренебрегать предупреждениями — безопасность людей для нас в приоритете», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Уже неделю дачники к своим участкам на левом берегу добираются вброд, но пока теплоходы продолжают ходить, от поездок не отказываются. Уровень воды в Амуре растёт с каждым днём, и они, как могут, спасают свой урожай.
Некоторые прибрежные зоны Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного островов затоплены так, что теплоходы там уже не останавливаются.
«Сейчас закрыты остановки “6-й км” и “5,5-й км” из-за высокого уровня воды. Как всё будет происходить, мы не можем предвидеть точно, потому что вода постоянно прибывает. Будем смотреть и постоянно вести оповещение», — сказал главный специалист управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска Андрей Павлов.
Перевозчики, администрация города и спасатели круглосуточно мониторят паводковую ситуацию, в том числе при посадке на теплоход предупреждают пассажиров о надвигающейся опасности.
Исходя из опыта прошлых лет по изменениям маршрутов на случай подъема уровня воды в Амуре:
— 430−450 см — закрытие остановки «Прибрежная»;
— 490−520 см — организация и вывоз членов СНТ с островной зоны, высадка пассажиров — на центральном пляже Хабаровска;
— 530 см — введение режима ЧС, прекращение речных перевозок;
При снижении уровня воды до 430 см пассажирские перевозки будут возобновлены.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Сергей Кравчук ввел режим повышенной готовности в связи с подъемом уровня воды в Амуре. Мера связана с прогнозом гидрологов. В действие вводится дорожная карта выполнения мероприятий по защите населения и территории города. Документ, утверждённый в 2021 году, предусматривает комплекс мер на случай значительного подъёма воды.