Эксперт Балынин назвал зарплату для накопления максимума пенсионных баллов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Максимальное число пенсионных баллов за 2026 год можно получить при зарплате в размере более 248 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В соответствии с действующим законодательством, максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2 979 000 рублей в 2026 году необходима ежемесячная заработная плата, равная 248 250 рублям», — сказал Балынин.
Как пояснил эксперт, такая зарплата есть в нескольких сферах. По итогам пяти месяцев 2026 года такую сумму в среднем начисляют специалистам в добыче природного газа и газового конденсата (298 тыс. рублей), производстве незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации (275,2 тыс. рублей), в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (247,2 тыс. рублей), а также деятельности негосударственных пенсионных фондов (290,4 тыс. рублей), отметил Балынин.
«Более высокие значения, например, в среднем, были в перестраховании (652,7 тыс. рублей), деятельности по управлению фондами (479,6 тыс. рублей), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (311,3 тыс. рублей)», добавил Балынин.