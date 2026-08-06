Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Балынин назвал зарплату для накопления максимума пенсионных баллов

Речь идет о заработной плате в 248 тыс. рублей, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Максимальное число пенсионных баллов за 2026 год можно получить при зарплате в размере более 248 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В соответствии с действующим законодательством, максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2 979 000 рублей в 2026 году необходима ежемесячная заработная плата, равная 248 250 рублям», — сказал Балынин.

Как пояснил эксперт, такая зарплата есть в нескольких сферах. По итогам пяти месяцев 2026 года такую сумму в среднем начисляют специалистам в добыче природного газа и газового конденсата (298 тыс. рублей), производстве незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации (275,2 тыс. рублей), в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (247,2 тыс. рублей), а также деятельности негосударственных пенсионных фондов (290,4 тыс. рублей), отметил Балынин.

«Более высокие значения, например, в среднем, были в перестраховании (652,7 тыс. рублей), деятельности по управлению фондами (479,6 тыс. рублей), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (311,3 тыс. рублей)», добавил Балынин.