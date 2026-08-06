Эксперт Балынин назвал зарплату для накопления максимума пенсионных баллов

Как пояснил эксперт, такая зарплата есть в нескольких сферах. По итогам пяти месяцев 2026 года такую сумму в среднем начисляют специалистам в добыче природного газа и газового конденсата (298 тыс. рублей), производстве незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации (275,2 тыс. рублей), в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (247,2 тыс. рублей), а также деятельности негосударственных пенсионных фондов (290,4 тыс. рублей), отметил Балынин.