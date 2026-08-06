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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 13 пожаров, спасены 12 человек, один пострадал

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Игарке сгорели жилой дом и хозяйственные постройки на площади около 200 квадратных метров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Игарке сгорели жилой дом и хозяйственные постройки на площади около 200 квадратных метров.

Два человека эвакуировались самостоятельно. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи.

В Дудинке загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Огонь охватил 30 квадратных метров. Из задымленного здания спасли 12 человек, в том числе пятерых детей. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар произошел в Березовском районе, где на площади около 100 квадратных метров горел мусор.