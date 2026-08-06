За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 13 пожаров, спасены 12 человек, один пострадал

В Дудинке загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Огонь охватил 30 квадратных метров. Из задымленного здания спасли 12 человек, в том числе пятерых детей. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.