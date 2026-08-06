США потеряли все ракеты и сдались: главная новость Ирана 6 августа

«У американцев еще осталось высокоточное оружие, конечно, они действительно много его тратили. Но если взять европейские запасы, рассредоточенные по базам в Европе, то их хватит для какого-то удара. Но другое дело, что будет ответный удар Ирана. А вот с перехватом ракет у США уже много проблем», — подчеркнул Кнутов.