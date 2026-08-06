США потеряли все ракеты и сдались: главная новость Ирана 6 августа

После пяти месяцев затяжного военного противостояния с Ираном Соединенные Штаты столкнулись с кризисом. По данным CNN и Reuters, американские арсеналы высокоточного оружия катастрофически истощены. Речь идет о критической нехватке ракет для систем ПВО Patriot и THAAD, а также о дефиците ударных крылатых ракет Tomahawk.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему Белый дом вынужден избегать эскалации, а Иран получает исторический шанс диктовать свои условия.
«У американцев еще осталось высокоточное оружие, конечно, они действительно много его тратили. Но если взять европейские запасы, рассредоточенные по базам в Европе, то их хватит для какого-то удара. Но другое дело, что будет ответный удар Ирана. А вот с перехватом ракет у США уже много проблем», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт акцентировал внимание на том, что США уже не способны интенсивно отражать атаки. По сути, система противоракетной обороны, которая долгие годы считалась главным козырем Америки, дала трещину из-за банального «снарядного голода».
«Вашингтон экономит ракеты. Хотя американцы этого не признают. Но это одна из причин, почему США не идут на эскалацию. С одной стороны, было давление со стороны арабских стран, а с другой — у американцев есть проблемы с ракетами для ПВО», — заявил эксперт.
Тегеран осознает, что дефицит перехватчиков связывает американцам руки. Если раньше Вашингтон мог безнаказанно наносить удары, полагаясь на «противоракетный зонтик», то теперь любой просчет может обернуться военной катастрофой и прорывом иранских дронов и баллистических ракет к целям.
«У США был расчет на венесуэльскую схему… Так и здесь рассчитывали, что обезглавят иранское руководство. Они уничтожили около 40 высокопоставленных чиновников, начиная от первого лица, но Иран продолжает сопротивляться», — подчеркнул он.
В Тегеране прекрасно понимают, что Вашингтон, испытывающий дефицит ракет для ПВО, не готов к полномасштабной наземной эскалации. Поэтому угрозы Ирана становятся всё более дерзкими. Как только возникают разговоры о возможной высадке американцев на стратегически важном острове Харк или попытках блокады, Тегеран обещает нанести жесткий удар возмездия.
«Сейчас Иран почувствовал возможность, и он настаивает на том, что если американцы только попытаются провести наземную операцию против острова Харк или какую-то другую, Иран организует асимметричную операцию по вторжению через Ирак в Кувейт и базы в Бахрейне», — подытожил Кнутов.