Совет ветеранов села Чечеул Канского округа отметил 15-летний юбилей

«Для нас очень важно сохранять память о тех, кто сражался за Родину, и передавать её следующим поколениям. Мы проводим много мероприятий, чтобы ветераны чувствовали поддержку, и продолжаем работу по сохранению исторической правды. Сейчас мы организуем благотворительные вечера, собираем необходимую гуманитарную помощь и оказываем поддержку участникам СВО и их семьям. Им сейчас очень сложно, важно не оставлять их одних в это непростое время», — поделилась председатель совета ветеранов Нина Ширяева.