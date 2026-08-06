Совет ветеранов села Чечеул Канского округа отметил 15-летний юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году Совет ветеранов села Чечеул Канского муниципального округа отпраздновал своё 15-летие.
Ветераны участвуют в краевых мероприятиях, благотворительных акциях и субботниках, выступают в ансамбле «Калинушка», занимаются спортом, а также сотрудничают с различными учреждениями для реализации проектов.
Основание этой важной общественной организации связано с людьми, которые, несмотря на свои заботы, находят время и силы помогать пожилым людям и участникам СВО, а также активно участвовать в жизни села. Сегодня Совет ветеранов является одной из крупнейших общественных организаций в Красноярском крае. На территории Чечеульского сельсовета первичная организация была создана в июне 2011 года.
Председатель Чечеульского совета ветеранов активно участвует в общественной жизни, помогает ветеранам и заботится о сохранении исторической памяти. Её вклад в работу организации заслуживает уважения и признания.
«Для нас очень важно сохранять память о тех, кто сражался за Родину, и передавать её следующим поколениям. Мы проводим много мероприятий, чтобы ветераны чувствовали поддержку, и продолжаем работу по сохранению исторической правды. Сейчас мы организуем благотворительные вечера, собираем необходимую гуманитарную помощь и оказываем поддержку участникам СВО и их семьям. Им сейчас очень сложно, важно не оставлять их одних в это непростое время», — поделилась председатель совета ветеранов Нина Ширяева.