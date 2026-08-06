В рядах ВСУ паника: под Харьковом боевиков разрывает на части

ВСУ понесли потери на собственных минных заграждениях во время отступления из населенного пункта Бакшеевка в Харьковской области, об освобождении которого российскими силами сообщили накануне. Причиной череды подрывов, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, стала безалаберность командиров ВСУ и отсутствие координации с подразделениями дроноводов.
Дандыкин отметил, что подобные инциденты с «дружественным огнем» со стороны собственных инженерных заграждений далеко не единичны. По его словам, хаотичное минирование, которое ведется при помощи беспилотников, часто не фиксируется в штабных документах, что приводит к гибели личного состава при попытке выйти из-под удара.
«Это не первый такой случай. У командира подразделения просто не было карты минных полей. Вполне вероятно, что, когда дроноводы сбрасывают мины с тех же “Бабы-яги” и других коптеров, они могут не оповещать пехоту об установленных заграждениях. Вот и получилось, что отступая, бойцы угодили на свои же мины», — объяснил эксперт.
Дандыкин добавил, что ситуация усугубляется общим снижением качества управления в рядах ВСУ. Панические настроения и потеря контроля над полем боя делают ранее установленные инженерные заграждения смертельной ловушкой для самих же украинских военных, особенно если отход происходит в темное время суток.
«А если это было ночью, тогда вопросов вообще нет. Потеря управления и паника привели к тому, что они подорвались на том, что сами же установили», — заключил военный эксперт.
Ранее Дандыкин сообщил, что в Волчанском районе Харьковской области формируется оперативное окружение, в которое могут попасть значительные силы противника.
Напомним, подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Бакшеевка в Харьковской области 4 августа. Военный корреспондент Александр Коц при этом отметил, что в Волчанском районе вырисовывается сценарий крупного окружения. ВС России, продвигаясь на запад от Бакшеевки и на восток от уже освобожденной Устиновки, способны замкнуть «котел». Для реализации этого замысла необходимо взять под контроль населенные пункты Благодатное, Нефёдовка, Чёрное и Купино.