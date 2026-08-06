В рядах ВСУ паника: под Харьковом боевиков разрывает на части

«Это не первый такой случай. У командира подразделения просто не было карты минных полей. Вполне вероятно, что, когда дроноводы сбрасывают мины с тех же “Бабы-яги” и других коптеров, они могут не оповещать пехоту об установленных заграждениях. Вот и получилось, что отступая, бойцы угодили на свои же мины», — объяснил эксперт.