Психопат и серый кардинал: офицер раскрыл отношение ВСУ к Драпатому

Назначение на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого привело к началу боестолкновений между группировками украинских боевиков, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в Сумской области произошли боестолкновения между военнослужащими двух бригад Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе населенного пункта Рыжевка.
По словам Иванникова, в рядах ВСУ серьезно снизился боевой дух после отставки бывшего главкома Александра Сырского. Кроме того, стало известно, что Драпатый начал войну с так называемой «личной гвардией» Сырского — штурмовыми полками.
«Драпатого в ВСУ не уважают, считают его психически неуравновешенным человеком, который при первой возможности повышает голос на боевиков, срывается на крик, визг, никакого уважения к нему быть не может. Сырский же выступает в роли серого кардинала, увольнение которого было большой неожиданностью для боевиков. Многие очень болезненно к этому отнеслись. И противостояние Сырского и Драпатого, а также боевиков, только начинается», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что противостояние закручивается явно не в пользу Драпатого.
«Драпатый явно не может управлять ситуацией, в ближайшее время ему придется решать сверхсложные задачи, для которых он умственно непригоден», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что в командовании ВСУ продолжаются чистки сторонников Сырского.