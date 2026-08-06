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Власти США ищут крайнего в вопросе дефицита ракет и средств ПВО: пока виноват Файнберг

WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений из-за дефицита у США ракет.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет у американских военных. Об этом сообщает газета Washington Post.

Глава Белого дома заявил, что вопрос с военным арсеналом ВС США решен, но тут до него дошла информация о том, что военные испытывают нехватку дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО.

Глава оборонного ведомства США Пит Хегсет, в свою очередь, отверг все обвинения своего начальства. Он возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга.

Накануне сообщалось, что американские военные практически исчерпали свои арсеналы высокоточных ракет дальнего радиуса действия в ходе противостояния с Ираном. Речь преимущественно идет об оперативно-тактических ракетах ATACMS и более новых системах PrSM, которые считаются одними из ключевых в американском оборонном арсенале.

Позже военный министр США Пит Хегсет опроверг заявления об истощении запасов ключевых боеприпасов у Вооруженных сил США, которые распространяет американская пресса.

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