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«Ты мне, я тебе»: продюсер Дворцов раскрыл пиар-схему Дмитриенко и Пересильд

Актриса Анна Пересильд преподносит солд-аут на концерте певца Вани Дмитриенко в «Лужниках» как общий успех, но это может быть пиар-ход звездной пары. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов.

Актриса Анна Пересильд преподносит солд-аут на концерте певца Вани Дмитриенко в «Лужниках» как общий успех, но это может быть пиар-ход звездной пары. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов.

— Это, скорее всего, обоюдная договоренность по пиар-стратегии, творчеству. Грубо говоря — «ты мне, я тебе», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

Пересильд присутствовала на концерте Дмитриенко. Она вышла на сцену и на глазах у многотысячной публики призналась ему в любви. После этого они исполнили совместный хит «Силуэт».

Певец провел сольный концерт в «Лужниках» 2 августа — это первое стадионное шоу в его карьере. Все билеты были распроданы — артист собрал почти 70 тысяч зрителей. Кроме того, Дмитриенко внесли в Книгу рекордов России как самого молодого отечественного исполнителя, который выступил с сольной программой в «Лужниках».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее выразил мнение, что Ваня Дмитриенко стал популярным благодаря своим композициям. По его словам, песни артиста «слушабельны» для любого уха.