«Ты мне, я тебе»: продюсер Дворцов раскрыл пиар-схему Дмитриенко и Пересильд

Певец провел сольный концерт в «Лужниках» 2 августа — это первое стадионное шоу в его карьере. Все билеты были распроданы — артист собрал почти 70 тысяч зрителей. Кроме того, Дмитриенко внесли в Книгу рекордов России как самого молодого отечественного исполнителя, который выступил с сольной программой в «Лужниках».