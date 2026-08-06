Безвизовый рай: иностранные туристы штурмуют китайский остров

За первые шесть месяцев 2026 года поток иностранных туристов на остров Хайнань увеличился примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как информирует газета «Хайнань жибао», провинция демонстрирует лидирующие темпы роста трансграничного пассажиропотока среди всех регионов Китая.
Международный аэропорт Феникс в Санье за отчетный период принял 630 тысяч пассажиров из-за рубежа — показатель вырос на 33%. В аэропорту Мэйлань в административном центре Хайкоу зафиксирована схожая динамика: рост пассажиропотока превысил 29%, число прибывших составило около 875 тысяч человек.
Одновременно с ростом объемов перевозок оптимизируется система распределения международных маршрутов. Это стимулировало развитие туристического сотрудничества и привело к увеличению турпотока примерно на 80% из ряда стран Западной Европы, включая Великобританию, Италию, Испанию и Швейцарию.
Основу иностранного турпотока на острове, как отмечается, составляют граждане России и других русскоязычных государств, а также стран Юго-Восточной Азии. В этой связи постоянно увеличивается количество авиарейсов по восьми ключевым международным маршрутам, включая направление «Санья — Москва».
К концу июня сеть международных пассажирских и грузовых авиалиний Хайнаня насчитывала 89 маршрутов. Провинция поддерживает регулярное авиасообщение с 50 городами в 28 странах, а также со специальными административными районами КНР — Гонконгом и Макао.
Существенным фактором роста въездного турпотока стал безвизовый режим, в том числе с Россией. Главными причинами интереса иностранцев к Хайнаню остаются природные и климатические особенности: песчаные пляжи, тропические леса и этническая культура. Развитие сферы услуг и появление новых направлений отдыха делают турпоток все более диверсифицированным — все большую популярность на острове набирает медицинский туризм.
Ранее мы писали: Трафик в Ормузе: CNN сообщила о проходе десятка судов за день.
Читайте также: Годовщина атомной бомбардировки Хиросимы прошла без упоминания виновника.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.