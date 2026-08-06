Выведенный в Красноярске картофель выращивают в других регионах России

Сорта картофеля «Акрукс» и «Мира», созданные учёными Красноярского государственного аграрного университета, теперь выращивают не только в Красноярском крае. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
Их используют в Иркутской и Амурской областях, а также испытывают в Белоруссии. Эти сорта хорошо приспособлены к климату Сибири и Дальнего Востока.
Разработки учёных и современные технологии для сельского хозяйства обсудили на форуме «День поля» в крае. Губернатор Михаил Котюков отметил, что это возможность для аграриев обменяться опытом и повысить эффективность производства.
Кроме картофеля, в КрасГАУ вывели шесть собственных сортов сои с высоким содержанием белка, рассчитанных на регионы со сложными климатическими условиями.
Ранее мы сообщали, что аграрии и пасечники спорят, кто виноват в массовой гибели пчел.