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Выведенный в Красноярске картофель выращивают в других регионах России

Эти сорта хорошо приспособлены к нашему климату.

Сорта картофеля «Акрукс» и «Мира», созданные учёными Красноярского государственного аграрного университета, теперь выращивают не только в Красноярском крае. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.

Их используют в Иркутской и Амурской областях, а также испытывают в Белоруссии. Эти сорта хорошо приспособлены к климату Сибири и Дальнего Востока.

Разработки учёных и современные технологии для сельского хозяйства обсудили на форуме «День поля» в крае. Губернатор Михаил Котюков отметил, что это возможность для аграриев обменяться опытом и повысить эффективность производства.

Кроме картофеля, в КрасГАУ вывели шесть собственных сортов сои с высоким содержанием белка, рассчитанных на регионы со сложными климатическими условиями.

Ранее мы сообщали, что аграрии и пасечники спорят, кто виноват в массовой гибели пчел.

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