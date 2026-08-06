Сапборд с иностранцами перевернулся на Бухтарминском водохранилище

Как рассказали в министерстве, во время патрулирования акватории спасатели заметили, что из-за сильного ветра сапборд с двумя отдыхающими перевернулся. В результате мужчина 1988 года рождения и ребенок 2014 года рождения, граждане РФ, оказались в воде. Спасатели незамедлительно подошли к месту происшествия, подняли людей на борт спасательного плавсредства и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
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