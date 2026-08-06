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«Все хотят тебя накормить»: Отец Илона Маска рассказал, что его удивило в россиянах

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что остался под большим впечатлением от общения с жителями России. Своим мнением о россиянах он поделился в беседе с РИА «Новости».

По его словам, россияне встречают гостей с искренним радушием, охотно идут на контакт и стараются проявить внимание. Он отметил, что многие стремятся познакомиться поближе, приглашают к столу и с удовольствием рассказывают о своей жизни.

«Все хотят узнать о вас всё, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи», — рассказал Маск.

Эррол Маск также подчеркнул, что не заметил у россиян враждебности. Напротив, жители страны отличаются доброжелательностью, открытостью и искренним интересом к собеседнику.

Также отец предпринимателя Илона Маска заявил, что его привлекли уровень инфраструктуры, организация городской среды и технические решения в России. Эррол отметил, что оценивает увиденное в том числе с позиции инженера, поэтому многие решения и объекты вызвали у него особый интерес.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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