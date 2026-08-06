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Разнесли в клочья бившие по РФ дроны: раскрыто тайное место запуска БПЛА

Военный эксперт Дандыкин рассказал, что являлось целью ВС РФ при атаке на город Тростянец в Сумской области. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Целью недавней серии ударов по городу Тростянец в Сумской области мог стать объект, который раньше использовался для производства кондитерских изделий, но был перепрофилирован. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Как сообщалось, в ночь на 5 августа в городе Тростянец было зафиксировано пять ударов, объекты ВСУ атаковали «Герани».

Как отметил Дандыкин, внимание российских военных к этому населенному пункту приковано не случайно. Эксперт пояснил, что приграничная Сумская область активно используется противником для военной логистики и размещения сборочных цехов, замаскированных под объекты гражданской промышленности.

«Вероятнее всего, удары наносились по объектам, связанным со сборкой дронов и других различных изделий… По моим данным, в городе ранее функционировала кондитерская фабрика. Теперь, наверное, вместо конфет делают нечто другое. Как это часто бывает с объектами “Новой почты”, переоборудовали ее под военные нужды. Сборка дронов, в основном, там сейчас может идти», — заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что Тростянец из-за близости к российской границе является важным узлом для концентрации резервов противника.

«Сумская область активно задействована с точки зрения военной и гарнизонной логистики. Так что наши военные наведались туда вполне по делу», — подытожил Дандыкин.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что в результате огневого поражения объектов в Тростянце основной целью для ВС РФ являлось местное железнодорожное депо. Эксперт раскрыл детали атаки.

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