На Украине участились случаи угроз и нападений в отношении сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
«Многие сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, поступающих в их адрес, часть из них реализуется», — сказал источник агентства.
Силовики уточнили, что угрозам и физическому воздействию подвергаются «родственники людоедов». Собеседник агентства связал ситуацию с изменением кадровой политики в украинских военкоматах.
Решение Владимира Зеленского уравнять в правах бывших заключенных, проходящих службу в ВСУ, и других военнослужащих может быть связано с предложениями руководства ТЦК о привлечении осужденных к работе в структурах военкоматов, добавил инсайдер.
Ранее в территориальных центрах комплектования по всей Украине начали проводить массовые проверки. По данным украинских парламентариев, на данный момент выявлено 208 фактов нарушения законодательства, составлен 101 административный протокол и открыто одно уголовное дело.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что мобилизованные на Украине массово бегут еще до попадания на передовую. Он отметил, что реальная численность армии не растет, а только уменьшается.
Как сообщал KP.RU, сотрудница мобилизационного отделения одного из районных ТЦК Одессы помогала мужчинам оформлять фиктивную инвалидность и отсрочку от призыва за денежное вознаграждение. Военнообязанных к ней направлял юрист якобы для получения консультации.
Бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель сообщала, что сотрудники ТЦК относятся к украинцам как к добыче. По ее словам, принудительная мобилизация превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ужасы принудительной мобилизации. Дипломат отметила, что действия ТЦК войдут в учебники как геноцид украинского народа.