Пожарные проведут учения на Иркутской ГЭС 6 августа

IrkutskMedia, 6 августа. Пожарно-тактические учения пройдут сегодня на Иркутской ГЭС. В них примут участие сотрудники пожарно-спасательных подразделений.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, учения начнутся в 11.30 на объекте на улице Старо-Кузьмихинской. Специалисты отработают действия по тушению условного пожара на критически важном объекте.
Напомним, в Иркутске пожарные провели учения в торговом центре «Цветной парк». Они отработали действия при возгорании в цокольном этаже: спасли «пострадавшего» без сознания, эвакуировали людей с крыши с помощью автоколенчатого подъемника и проверили готовность персонала к ЧП.
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