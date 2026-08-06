В Амурске мужчина зажал руку полицейскому стеклоподъёмником

Чтобы избежать ответственности, мужчина заблокировался в припаркованном автомобиле. Когда полицейский попытался открыть дверь через окно, злоумышленник с помощью электрического стеклоподъёмника зажал его руку, причинив физическую боль. В этот момент его сожительница, находившаяся за рулём, начала движение, пытаясь скрыться. Совершив несколько манёвров, сотрудник смог освободить руку и разблокировать дверь. Мужчина перелез на заднее сиденье, покинул машину и скрылся.