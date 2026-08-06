Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа

События у Раков могут пойти по незапланированному сценарию, что затруднит быструю оценку обстановки. Вы предпочтете рассчитывать только на себя, избегая чужих советов. К счастью, имеющихся ресурсов хватит, чтобы справиться со всеми трудностями самостоятельно.