В июле во Владивостоке установили 174 новых дорожных знака

Представители предприятия рассказали, что бригады не просто ставят новые знаки, но и следят за уже существующими. Дорожники отмывают знаки от граффити, наклеек и объявлений, выравнивают их после ДТП и других повреждений. Если восстановить знак на месте не удаётся, его демонтируют и ставят новый.