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В июле во Владивостоке установили 174 новых дорожных знака

Повреждённые после ДТП конструкции дорожники выравнивают или демонтируют.

Источник: Аргументы и факты

174 новых дорожных знака появились во Владивостоке в июле, а также около 1300 метров леерных ограждений городские дорожники отремонтировали или заменили на дорогах города. Итоги месяца подвели на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, новые знаки смонтировали на более десятка улиц, в том числе в районе адресов: Шошина, 23; Адмирала Горшкова, 26; Анны Щетининой, 15; Кирова, 9; Окатовой, 46; Алеутской, 25; Жигура, 2; Океанском проспекте, 81; Университетском проспекте и ещё по ряду адресов.

Представители предприятия рассказали, что бригады не просто ставят новые знаки, но и следят за уже существующими. Дорожники отмывают знаки от граффити, наклеек и объявлений, выравнивают их после ДТП и других повреждений. Если восстановить знак на месте не удаётся, его демонтируют и ставят новый.

В июле специалисты также привели в порядок леерные ограждения: 522 метра отремонтировали, а 776 метров заменили на новые. Работы прошли на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Фадеева и Крыгина, проспекте Красного Знамени, а также на объездной трассе Седанка — Патрокл.

Городские дорожники просят водителей быть внимательнее, следить за знаками и соблюдать их требования. Если где-то знак пропал или повреждён, об этом можно сообщить через Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222−333.