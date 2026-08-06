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Жителей Красноярского края предупредили о ливнях и штормовом ветре

Красноярцев ждет резкое ухудшение погоды 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты КГКУ «Спасатель» обратились к жителям Красноярского края с предупреждением о резком ухудшении погоды 6 августа.

В центральных и южных округах края ожидаются дожди, переходящие в ливни, а также грозы с градом и шквалистый ветер. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду, а местами и 25 метров.

6−7 августа непогода доберется до юга Таймырского Долгано-Ненецкого района, Туруханского и Эвенкийского районов. Там тоже вероятны сильные ливни, грозы, крупный град и опасные усиления ветра.

Спасатели напомнили, что в грозу нельзя стоять у стен домов, около рекламных щитов, незакрепленных конструкций и под деревьями. Если вы находитесь на улице, лучше всего зайти в магазин или подъезд.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 7 августа погода начнет улучшаться. Ночью возможен небольшой дождь, днем — кратковременный с грозой. Ветер сменится на западный: ночью его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, днем — от семи до двенадцати.