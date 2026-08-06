Ничего не болело: плановая флюорография помогла вовремя обнаружить кисту у подростка из Красноярска

«Мы не разрезаем грудную клетку, не причиняем ребенку травму, не оставляем больших рубцов. После открытых операций неизбежна деформация грудной клетки, здесь мы этого избегаем. Торакоскопия — это легко, быстро и аккуратно. Такие вмешательства мы выполняем все чаще», — рассказал заведующий детским хирургическим центром 20-ой больницы, детский хирург Симон Полоян.