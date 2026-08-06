Ничего не болело: плановая флюорография помогла вовремя обнаружить кисту у подростка из Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В больнице № 20 врачи успешно прооперировали 16-летнего подростка, у которого во время плановой флюорографии обнаружили кисту перикарда. Заболевание никак не проявляло себя, и юноша чувствовал себя хорошо.
Операцию провели современным малоинвазивным методом — через несколько небольших проколов между ребрами с использованием видеокамеры и специальных инструментов. Благодаря этому врачам не пришлось вскрывать грудную клетку.
«Мы не разрезаем грудную клетку, не причиняем ребенку травму, не оставляем больших рубцов. После открытых операций неизбежна деформация грудной клетки, здесь мы этого избегаем. Торакоскопия — это легко, быстро и аккуратно. Такие вмешательства мы выполняем все чаще», — рассказал заведующий детским хирургическим центром 20-ой больницы, детский хирург Симон Полоян.
Медики отмечают, что этот случай еще раз подтверждает важность регулярных профилактических осмотров. Даже если ничего не беспокоит, плановые обследования помогают вовремя обнаружить скрытые заболевания и вылечить их щадящими методами.
Добавим, развитие малоинвазивной хирургии в 20-й больнице Красноярска — часть работы по повышению доступности качественной медицинской помощи в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба краевого минздрава. Современные методы лечения позволяют пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни.
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