Суд озвучил меру пресечения блогеру Лерчек до вступления приговора в силу: о чем идет речь

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которую осудили к условному сроку и обязали выплатить штраф, до вступления обвинительного приговора в законную силу будет находиться под запретом определенных действий. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.
«Мера пресечения в отношении Чекалиной B. В. в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу», — говорится в документах.
Кроме того, отмечается, что суд сохранил блогеру арест на имущество, чтобы наказание в виде штрафа было исполнено.
Ранее сообщалось, что гособвинение намерено добиваться ужесточения наказания для блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Прокуратура планирует обжаловать приговор в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Представители обвинения попросят увеличить условный срок Чекалиной до шести лет, а запрет на продвижение личного бренда в интернете — с трех до пяти лет.
Накануне суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно. Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей и на три года запретили продвигать личный бренд в интернете. Во время прений прокуратура просила назначить блогерше шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей.