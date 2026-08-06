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Суд озвучил меру пресечения блогеру Лерчек до вступления приговора в силу: о чем идет речь

Блогеру Лерчек запретили определенные действия до вступления приговора в силу.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которую осудили к условному сроку и обязали выплатить штраф, до вступления обвинительного приговора в законную силу будет находиться под запретом определенных действий. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.

«Мера пресечения в отношении Чекалиной B. В. в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу», — говорится в документах.

Кроме того, отмечается, что суд сохранил блогеру арест на имущество, чтобы наказание в виде штрафа было исполнено.

Ранее сообщалось, что гособвинение намерено добиваться ужесточения наказания для блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Прокуратура планирует обжаловать приговор в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Представители обвинения попросят увеличить условный срок Чекалиной до шести лет, а запрет на продвижение личного бренда в интернете — с трех до пяти лет.

Накануне суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно. Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей и на три года запретили продвигать личный бренд в интернете. Во время прений прокуратура просила назначить блогерше шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей.

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