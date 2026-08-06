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Комиссия Минздрава рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комиссия Минздрава России рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комиссия Минздрава России рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Как пишет РИА Новости, речь идет о четырех лекарственных препаратах.

Так, рекомендовано включить в список МНН «Мосунетузумаб», который улучшает выживаемость пациентов с орфанным онкологическим заболеванием — рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфоме.

Также к включению в перечень рекомендован препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) «Белумосудил таблетированный» (предназначен для терапии хронической реакции «трансплантат против хозяина»), «Дантролен» (стабилизирует жизнеугрожающее состояние патологической гипертермии) и «Эртуглифлозин» (предназначен для снижения уровня сахара в крови для людей с сахарным диабетом II типа).