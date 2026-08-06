Комиссия Минздрава рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов

Также к включению в перечень рекомендован препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) «Белумосудил таблетированный» (предназначен для терапии хронической реакции «трансплантат против хозяина»), «Дантролен» (стабилизирует жизнеугрожающее состояние патологической гипертермии) и «Эртуглифлозин» (предназначен для снижения уровня сахара в крови для людей с сахарным диабетом II типа).