Россиянам объяснили, почему зумеры не хотят работать

«Современная молодежь росла при более высоком уровне жизни, развитых цифровых технологиях и других правовых нормах. Бытовые и личные потребности зумеров закрыты лучше, чем у предыдущих поколений 10−15 лет назад, поэтому необходимость соглашаться на любые условия труда снизилась. Молодые работники не гонятся за высокими заработками в ущерб личной жизни и комфорту. Им неинтересна карьера, если она нарушает внутреннее равновесие. Их не удержать высокими премиями, если отношения в коллективе некомфортные», — пояснила Иванова-Швец.