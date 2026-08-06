В США продается дом, где прошло детство астронавта Нила Армстронга

Здание, построенное в 1908 году, расположено на Бентон-стрит в городе, который является родиной астронавта. Именно в этом доме Армстронг в подростковые годы увлекся авиамоделированием, проводил аэродинамические опыты и готовился к первым летным урокам. В возрасте 16 лет он получил пилотную лицензию, а спустя два десятилетия совершил свой первый космический полет.