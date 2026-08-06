В США продается дом, где прошло детство астронавта Нила Армстронга

Впервые за почти 40 лет на рынок выставлен дом, где прошло детство первого человека, ступившего на Луну, Нила Армстронга. Как сообщает Associated Press, стоимость объекта в городе Вапаконета (штат Огайо) составляет 430 тысяч долларов.
Здание, построенное в 1908 году, расположено на Бентон-стрит в городе, который является родиной астронавта. Именно в этом доме Армстронг в подростковые годы увлекся авиамоделированием, проводил аэродинамические опыты и готовился к первым летным урокам. В возрасте 16 лет он получил пилотную лицензию, а спустя два десятилетия совершил свой первый космический полет.
Нынешняя владелица, бывшая учительница истории Карен Майкселл, приобрела это здание в 1988 году. Она стремилась сохранить исторический облик дома и его связь с биографией Армстронга. За годы владения женщина принимала у себя девятерых астронавтов, включая Базза Олдрина участника миссии «Аполлон-11».
Внутри дома размещены фотографии, посвященные лунной программе, а также памятные предметы, переданные членами экипажа «Аполлона-11». Статуса охраняемого памятника здание не имеет, однако Майкселл выразила надежду, что новый собственник сохранит его исторический облик или передаст объект в фонд Музея авиации и космоса имени Армстронга.
Ранее мы писали: Астронавты займутся 7-часовым монтажом в открытом космосе в четверг.
Читайте также: Безвизовый рай: иностранные туристы штурмуют китайский остров.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.