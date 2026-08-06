Красноярцам рассказали о возможных магнитных бурях в августе

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Фурса рассказал об основных угрозах августа. Среди них: Риск ЧП на водоемах, который возрастает в период летних отпусков и школьных каникул. На фоне активного сезона сбора дикоросов и походов в лесные массивы прогнозируется рост числа заблудившихся людей. Кроме того, возрастает риск встретиться с медведем. Сохраняется риск возникновения техногенных пожаров в частном секторе на всей территории края. Возрастает вероятность аварий, из-за массового возвращения горожан из отпусков, плотного трафика и появления на улицах велосипедистов, мотоциклистов и водителей электросамокатов. Солнечная активность будет держаться на умеренном уровне. Сильных магнитных колебаний не ожидается, однако метеорологи выделяют пять дней, когда геомагнитная обстановка ухудшится, — это 12, 15, 28 и 29 августа. Специалисты напоминают, что в такие периоды возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. У водителей может наблюдаться замедление реакции, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Возможно возникновение несчастных случаев на производстве и бытового травматизма.