Из Омска сегодня не получится улететь в Сочи

По состоянию на 8:00 четверга, 6 августа 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о существенном сбое графика вылета двух рейсов, причем один из них «переехал» на следующие сутки.
Так, на 2 часа 15 минут скорректировано время вылета борта авиакомпании «Победа» в Москву. Вместо 5:10 он стартовал в 7:25, следует из официальной информации воздушной гавани. Примечательно, что данных о переносе других рейсов по данному направлению на текущие сутки на момент публикации не зафиксировано.
В свою очередь, единственный запланированный на 6 августа 2026 года рейс до Сочи не состоится. Предварительно, борт, запланированный на 7:10, отправится в пункт назначения лишь в 00:30, то есть фактически на следующие сутки. Таким образом, задержка может превысить 17 часов.
Стоит отметить, что вечером 5 августа 2026 года в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако к настоящему моменту, судя по сообщению в официальном канале Росавиации мессенджера «Макс», они сняты.