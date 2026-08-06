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Из Омска сегодня не получится улететь в Сочи

Вылет из Омска в Сочи перенесли с четверга на пятницу.

Источник: Magnific

По состоянию на 8:00 четверга, 6 августа 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о существенном сбое графика вылета двух рейсов, причем один из них «переехал» на следующие сутки.

Так, на 2 часа 15 минут скорректировано время вылета борта авиакомпании «Победа» в Москву. Вместо 5:10 он стартовал в 7:25, следует из официальной информации воздушной гавани. Примечательно, что данных о переносе других рейсов по данному направлению на текущие сутки на момент публикации не зафиксировано.

В свою очередь, единственный запланированный на 6 августа 2026 года рейс до Сочи не состоится. Предварительно, борт, запланированный на 7:10, отправится в пункт назначения лишь в 00:30, то есть фактически на следующие сутки. Таким образом, задержка может превысить 17 часов.

Стоит отметить, что вечером 5 августа 2026 года в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако к настоящему моменту, судя по сообщению в официальном канале Росавиации мессенджера «Макс», они сняты.