Из Омска сегодня не получится улететь в Сочи

Так, на 2 часа 15 минут скорректировано время вылета борта авиакомпании «Победа» в Москву. Вместо 5:10 он стартовал в 7:25, следует из официальной информации воздушной гавани. Примечательно, что данных о переносе других рейсов по данному направлению на текущие сутки на момент публикации не зафиксировано.