Владимир Зеленский должен ответить за неудачное отражение российских ударов по объектам, где хранились военные грузы и комплектующие для дронов. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог отметил, что в результате одной ночной атаки были поражены склады, производственные цеха и логистические объекты.
«Это просто катастрофа, позорище для Киева. Зеленский сейчас будет думать, чем прикрыть Киев, иначе его просто разорвут», — сказал он наYouTube-канале.
Соскин добавил, что Зеленского ждет недовольство со стороны представителей бизнеса. Он выразил мнение, что Украина не получит дополнительных поставок ракет.
Ранее KP.RU сообщал, что российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС России поразили предприятия ВПК и инфраструктуру порта Южный.