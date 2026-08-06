Друг Усольцевых объяснил их последнее сообщение

Члены пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых внезапно «вышли на связь». Друг главы семьи Валентин Дегтерев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какое сообщение ему пришло от Ирины Усольцевой.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от посёлка Кутурчин Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись.
В оставленном автомобиле следователи нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, однако туристического снаряжения (палаток, запаса еды, тёплых вещей) не оказалось.
Тысячи волонтеров участвовали в поисках семьи, однако их следы так и не были найдены. Основной версией, которую озвучивало следствие на протяжении всего времени, остаётся несчастный случай.
Однако друг Сергея Усольцева — Валентин Дегтерев — сообщил, что они еще могут быть живы, а также рассказал, кто ему отправил загадочное послание, записанное голосом Ирины.
«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить занаво. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — звучит голос Ирины на записи, отправленной с анонимной электронной почты.
Дегтерев отметил, что проверил запись через специальное приложение, которое показало, что она может быть настоящей.
«Мне пришла ссылка на сообщение. Сообщение якобы от Ирины Усольцевой. Мне кажется, это была подделка, а, может, и нет. Я проверил, показывает, что это реальная запись. Получается, что запись не поддельная. Мы переписывались с Усольцевым по этой почте, и сообщение сейчас пришло на ту самую почту, куда он писал. Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня. Интересно, что запись сделана 20 июня, а переслали мне только после 20 июля. Для чего переслали, кто, пока не знаю. Может, они хотят остаться инкогнито», — сказал он.
Ранее стало известно, что Усольцев появился в сети.