Друг Усольцевых объяснил их последнее сообщение

«Мне пришла ссылка на сообщение. Сообщение якобы от Ирины Усольцевой. Мне кажется, это была подделка, а, может, и нет. Я проверил, показывает, что это реальная запись. Получается, что запись не поддельная. Мы переписывались с Усольцевым по этой почте, и сообщение сейчас пришло на ту самую почту, куда он писал. Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня. Интересно, что запись сделана 20 июня, а переслали мне только после 20 июля. Для чего переслали, кто, пока не знаю. Может, они хотят остаться инкогнито», — сказал он.