Россельхознадзор обнаружил нарушения при содержании скота в ЕАО

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения владельцам трех личных подсобных хозяйств в ЕАО за нарушение правил содержания крупного рогатого скота. Нарушения выявили при выездных обследованиях в селе Бирофельд Биробиджанского района. У двух владельцев коров ограждение имеет поврежденные участки, сено хранится в рулонах под открытым небом без навеса. Еще в одном ЛПХ навоз складируют вдоль стены животноводческого помещения, так как нет специальной площадки. Всем троим объявлены предостережения.