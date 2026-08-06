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Россельхознадзор обнаружил нарушения при содержании скота в ЕАО

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения владельцам трех личных подсобных хозяйств в ЕАО за нарушение правил содержания крупного рогатого скота. Нарушения выявили при выездных обследованиях в селе Бирофельд Биробиджанского района. У двух владельцев коров ограждение имеет поврежденные участки, сено хранится в рулонах под открытым небом без навеса. Еще в одном ЛПХ навоз складируют вдоль стены.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения владельцам трех личных подсобных хозяйств в ЕАО за нарушение правил содержания крупного рогатого скота. Нарушения выявили при выездных обследованиях в селе Бирофельд Биробиджанского района. У двух владельцев коров ограждение имеет поврежденные участки, сено хранится в рулонах под открытым небом без навеса. Еще в одном ЛПХ навоз складируют вдоль стены животноводческого помещения, так как нет специальной площадки. Всем троим объявлены предостережения.