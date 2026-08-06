Уровень воды в Амуре возле Хабаровска достиг 423 сантиметров

По данным Дальневосточного УГМС, сегодня в 7:00 уровень Амура у Хабаровска достиг 423 сантиметров, поднявшись на четыре сантиметра за сутки. При этом уровень неблагоприятных явлений в городе начинается с 450 сантиметров. Кроме того, у села Елабуга река достигла 464 сантиметров, поднявшись за сутки на четыре сантиметра и превысив отметку неблагоприятных явлений (которая начинается с 450 сантиметров). У села Троицкое Амур поднялся до 318 сантиметров (рост за сутки составил семь сантиметров, неблагоприятные явления начинаются с 380 сантиметров). У села Малмыж уровень реки сейчас составляет 349 сантиметров, поднявшись на шесть сантиметров за сутки (при уровне неблагоприятных явлений в 450 сантиметров). У Комсомольска-на-Амуре сегодня зафиксирован уровень 361 сантиметр (рост за сутки составил восемь сантиметров, неблагоприятные явления начинаются с 450 сантиметров). У села Нижнетамбовское уровень Амура сегодня утром составил 452 сантиметра, поднявшись на восемь сантиметров за сутки (неблагоприятные явления там начинаются с 650 сантиметров). У села Циммермановка река поднялась до 394 сантиметров (рост шесть сантиметров за сутки, уровень неблагоприятных явлений в этом месте начинается с 650 сантиметров). Возле села Мариинское уровень реки составил 239 сантиметров, поднявшись на девять сантиметров за сутки (неблагоприятные явления начинаются там с 400 сантиметров. А у села Богородское Амур достиг отметки 207 сантиметров (рост за сутки три сантиметра, уровень неблагоприятных явлений начинается с 400 сантиметров).