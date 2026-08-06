Подросток из Магадана забрал два велосипеда из подъездов жилых домов

В Магадане нашли подростка, который украл в августе 2 велосипеда, оставленных без присмотра. Транспортные средства стоимостью 12 и 65 тысяч рублей ребенок вытащил из подъездов жилых домов. Возбуждены уголовные дела. Похищенное изъято.