Эксперт Адамовская назвала необходимый набор для первоклассника

Эксперт рекомендует родителям привлекать ребенка к выбору дизайна ранца, пенала и других принадлежностей — это поможет ему почувствовать причастность к подготовке к школе и повысит мотивацию. Также не стоит закупать все в большом количестве; лучше начать с базового набора и докупать вещи по мере необходимости.