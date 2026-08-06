Эксперт Адамовская назвала необходимый набор для первоклассника

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Базовый набор для ребенка, идущего в первый класс, включает в себя школьную форму, ранец, обувь, канцелярские принадлежности и материалы для творчества. Об этом ТАСС рассказала ученый секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», кандидат биологических наук Оксана Адамовская.
Прежде всего, эксперт советует родителям ознакомиться с внутренними правилами школы, которые могут устанавливать требования к одежде, закрепленные в «Положении о школьной форме». При выборе формы важно обращать внимание на удобство и качество материалов: одежда должна быть эстетичной, хорошо пропускать воздух и впитывать влагу.
Особое внимание в рекомендации уделено выбору ранца. Для первоклассника предпочтительнее модель с жесткой ортопедической спинкой, которая помогает сохранять правильную осанку. Согласно техническому регламенту, вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов. Также ключевыми параметрами являются широкие (4−7 см) и мягкие лямки, наличие светоотражающих элементов для безопасности на дороге и несколько отделений для поддержания порядка.
В список также вошли: сменная обувь со светлой подошвой и мешок для ее хранения размером примерно 35 45 см, спортивная форма для занятий в зале и на улице. Базовый набор канцелярии включает тетради, пенал, синие шариковые ручки (2−3 штуки), простые и цветные карандаши, мягкие ластики, закрытую точилку, линейки и закладки. Для творчества понадобятся альбом, краски, кисти, пластилин, цветная бумага, картон и ножницы с закругленными концами.
Эксперт рекомендует родителям привлекать ребенка к выбору дизайна ранца, пенала и других принадлежностей — это поможет ему почувствовать причастность к подготовке к школе и повысит мотивацию. Также не стоит закупать все в большом количестве; лучше начать с базового набора и докупать вещи по мере необходимости.