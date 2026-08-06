В Хабаровске начальник стройучастка предстанет в суде за нарушение техники безопасности

«Следствием установлено, что в феврале 2026 года начальник строительного участка, находясь на стройке одного из корпусов жилого комплекса не обеспечил безопасность подсобных рабочих во время строительных работ на высоте и перекрытие лифтовых шахт на каждом этаже строящегося дома, не выдал средства индивидуальной защиты работникам, в результате чего один из рабочих упал в неогороженную шахту лифта с высоты пятого этажа, получив при этом множественные переломы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.