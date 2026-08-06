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В Хабаровске начальник стройучастка предстанет в суде за нарушение техники безопасности

Один из рабочих упал в неогороженную шахту лифта с пятого этажа, получив множественные переломы.

Источник: AmurMedia

Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровска следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении начальника строительного участка местной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.

«Следствием установлено, что в феврале 2026 года начальник строительного участка, находясь на стройке одного из корпусов жилого комплекса не обеспечил безопасность подсобных рабочих во время строительных работ на высоте и перекрытие лифтовых шахт на каждом этаже строящегося дома, не выдал средства индивидуальной защиты работникам, в результате чего один из рабочих упал в неогороженную шахту лифта с высоты пятого этажа, получив при этом множественные переломы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Железнодорожного района города направлено в суд для рассмотрения по существу.