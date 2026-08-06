Выведенные в Красноярске сорта картофеля покоряют Россию и Беларусь

Один из центров селекционной работы является Красноярский государственный аграрный университет (КрасГАУ). Именно здесь были созданы перспективные сорта картофеля «Акрукс» и «Мира». Они уже успешно культивируются не только на родине, но и в Иркутской и Амурской областях, а также проходят испытания в Беларуси.