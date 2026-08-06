Выведенные в Красноярске сорта картофеля покоряют Россию и Беларусь

Красноярский край, много лет удерживающий первое место по урожайности зерновых в Сибири, укрепляет свои позиции благодаря успешной синергии аграриев и учёных. Разработки местных селекционеров востребованы далеко за пределами региона, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Один из центров селекционной работы является Красноярский государственный аграрный университет (КрасГАУ). Именно здесь были созданы перспективные сорта картофеля «Акрукс» и «Мира». Они уже успешно культивируются не только на родине, но и в Иркутской и Амурской областях, а также проходят испытания в Беларуси.
Работа селекционеров КрасГАУ не ограничивается картофелем. В университете разработали шесть новых сортов сои с повышенным содержанием белка. Ключевое преимущество всех этих культур — высокая адаптивность к сложным климатическим условиям Сибири и Дальнего Востока.
Перспективные сорта, технологии, решения и лучшие практики представили на площадках «Дня поля».