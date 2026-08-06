Вода в Амуре за прошедшие сутки поднялась на 4 см в Хабаровске

По оперативным данным, полученным с гидропоста, за прошедшие сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на 4 сантиметра и достиг отметки в 423 сантиметра. В ближайшие дни, по оценке экспертов, вода постепенно продолжит подниматься, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сложная обстановка, согласно данным гидрометцентра, сохраняется в нескольких селах, находящихся выше по течению Амура. За прошедшие сутки вода прибыла к берегам сел Ленинского — уровень реки составил 838 сантиметров (+35 сантиметров за сутки), Нижнеспасского — 425 сантиметров (+4), Иннокентьевки — 668 сантиметров (+8).
Напомним, что власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности. Как отметил мэр города Сергей Кравчук, ситуация на Амуре не критическая, но требует пристального внимания и принятия заблаговременных мер. В готовности также находятся силы и средства краевых ведомств и МЧС.
Ситуация, по оценке экспертов, может осложниться и за счет подъема воды у берегов Благовещенска: по состоянию на 5 августа уровень Амура здесь составил 466 сантиметров над нулем поста.
Областное отделение Росгранстроя сообщило о приостановке движения грузовых судов по направлению Благовещенск — Хэйхэ. В ведомстве отметили: временные ограничения связаны с подтоплением инфраструктуры торгового порта на китайской стороне реки.