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Вода в Амуре за прошедшие сутки поднялась на 4 см в Хабаровске

Уровень реки на 6 августа составил 423 см.

Источник: Хабаровский край сегодня

По оперативным данным, полученным с гидропоста, за прошедшие сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на 4 сантиметра и достиг отметки в 423 сантиметра. В ближайшие дни, по оценке экспертов, вода постепенно продолжит подниматься, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сложная обстановка, согласно данным гидрометцентра, сохраняется в нескольких селах, находящихся выше по течению Амура. За прошедшие сутки вода прибыла к берегам сел Ленинского — уровень реки составил 838 сантиметров (+35 сантиметров за сутки), Нижнеспасского — 425 сантиметров (+4), Иннокентьевки — 668 сантиметров (+8).

Напомним, что власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности. Как отметил мэр города Сергей Кравчук, ситуация на Амуре не критическая, но требует пристального внимания и принятия заблаговременных мер. В готовности также находятся силы и средства краевых ведомств и МЧС.

Ситуация, по оценке экспертов, может осложниться и за счет подъема воды у берегов Благовещенска: по состоянию на 5 августа уровень Амура здесь составил 466 сантиметров над нулем поста.

Областное отделение Росгранстроя сообщило о приостановке движения грузовых судов по направлению Благовещенск — Хэйхэ. В ведомстве отметили: временные ограничения связаны с подтоплением инфраструктуры торгового порта на китайской стороне реки.

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