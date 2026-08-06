Жители Левобережья в Омске на целый день остались без холодной воды

Ремонтные работы стартуют 6 августа в 10:00 и продлятся до 19:00. За это время специалисты должны устранить неполадки на ключевом участке сети — эта мера необходима, чтобы не допустить аварийных ситуаций в будущем и поддерживать водопровод в исправном состоянии.