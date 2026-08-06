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Жители Левобережья в Омске на целый день остались без холодной воды

Ремонтные работы носят плановый характер.

Источник: Magnific

Жители Левобережья Омска столкнутся с временным отключением холодной воды: 6 августа будут проведены плановые ремонтные работы на участке водопровода по ул. Ватутина, 21.

Ремонтные работы стартуют 6 августа в 10:00 и продлятся до 19:00. За это время специалисты должны устранить неполадки на ключевом участке сети — эта мера необходима, чтобы не допустить аварийных ситуаций в будущем и поддерживать водопровод в исправном состоянии.

Без холодной воды временно останутся жители следующих адресов:

ул. Ватутина, 15, 15а, 17, 21к1, 23, 25;

ул. Новороссийская, 4, 4к2, 6, 6а;

бул. Архитекторов, 14а, 16.

Работы носят плановый характер, а их цель — обеспечить надёжную подачу воды в осенне‑зимний период. Коммунальщики просят жителей указанных улиц заранее сделать запас воды для бытовых нужд и скорректировать планы на день — например, перенести стирку, генеральную уборку или другие дела, где требуется большой объём ресурса.

Ранее мы сообщали об отключении воды в районе Окружной дороги.