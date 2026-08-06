ВСУ раздавлены у Харькова, клещи сжались: главная новость СВО 6 августа

«Я думаю, вполне вероятно, что в окружение может попасть немало живой силы. Площадь там изрядная. Если с двух сторон получится сформировать кольцо, а возможности такие есть, то я думаю, судя по всему, речь может идти о нескольких батальонах точно», — заявил эксперт.