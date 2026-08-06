ВСУ раздавлены у Харькова, клещи сжались: главная новость СВО 6 августа

В Волчанском районе Харьковской области российские войска продолжают сжимать клещи, формируя оперативное окружение для значительной группировки ВСУ. О масштабах назревающего котла и перспективах украинских подразделений в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как сообщалось, подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Бакшеевка. Как отмечают военные аналитики, для замыкания кольца и реализации сценария крупного окружения остается взять под контроль несколько прилегающих населенных пунктов. Противник рискует потерять в огневом мешке серьезные силы.
По оценке Дандыкина, площадь формирующегося котла достаточно велика, и в ловушке могут оказаться крупные подразделения врага.
«Я думаю, вполне вероятно, что в окружение может попасть немало живой силы. Площадь там изрядная. Если с двух сторон получится сформировать кольцо, а возможности такие есть, то я думаю, судя по всему, речь может идти о нескольких батальонах точно», — заявил эксперт.
Участь блокированных боевиков эксперт назвал незавидной. В отличие от боев на Донбассе, где ВСУ имели возможность укрываться в разветвленной сети подземных коммуникаций и подвалов, в Волчанском районе условия иные. Долговременная оборона там затруднена, и украинским военным придется либо погибнуть, либо сложить оружие.
«Судьба угодивших в котел будет незавидной. Их уничтожат, кто-то, возможно, сдастся в плен. Возможности закрыться в подвалах и пересидеть — таких условий, как на Донбассе, там нет. Она есть, но не настолько большая. Природные и прочие условия там другие», — пояснил Дандыкин.
По словам эксперта, командование ВСУ на фоне нехватки сил попытается деблокировать попавших в оперативное окружение. Ставка будет сделана на массовое применение FPV-дронов и переброску резервов, однако эти меры не спасут ситуацию. Осознавая безвыходность положения, сами украинские солдаты могут начать стихийный отход без приказа.
«Удары по ним наносятся постоянно с двух флангов. Так что вполне вероятно, скоро начнут появляться отдельные группы, которые будут самостоятельно пытаться выходить из окружения», — резюмировал Дандыкин.