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На улице Карла Маркса в Красноярске ограничат движение до сентября

Причина — капитальный ремонт теплотрассы.

С 8 августа по 20 сентября на улице Карла Маркса в Красноярске будет ограничено движение транспорта. Причина — капитальный ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезжая часть будет сужена. На участке у дома № 47 протяжённостью 85 метров движение организуют по четырём полосам. На отрезке от дома № 47 до улицы 9 Января проезд будет осуществляться только по двум полосам.

Водителей просят заранее планировать маршруты и быть внимательными на дороге.

Ранее мы сообщали, что более 65% вопросов горожан решено после встреч с главой Красноярска.