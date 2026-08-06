На улице Карла Маркса в Красноярске ограничат движение до сентября

С 8 августа по 20 сентября на улице Карла Маркса в Красноярске будет ограничено движение транспорта. Причина — капитальный ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Проезжая часть будет сужена. На участке у дома № 47 протяжённостью 85 метров движение организуют по четырём полосам. На отрезке от дома № 47 до улицы 9 Января проезд будет осуществляться только по двум полосам.
Водителей просят заранее планировать маршруты и быть внимательными на дороге.
Ранее мы сообщали, что более 65% вопросов горожан решено после встреч с главой Красноярска.