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Дважды судимая алиментщица из Новосибирской области снова предстала перед судом

Жительницу Искитимского района приговорили к шести месяцам принудительных работ за систематическую неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

35-летняя женщина длительное время уклоняется от содержания своего несовершеннолетнего сына и игнорирует требования судебных приставов. Ранее она уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные нарушения, однако назначенные наказания не были связаны с ограничением свободы и не повлияли на ее поведение.

В начале этого года дознаватель отделения судебных приставов по Искитимскому району возбудил в отношении должницы очередное уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд, изучив материалы, назначил женщине наказание в виде принудительных работ.

Отметим, что отбытие этого наказания не освобождает ее от основного обязательства. Алиментные выплаты в пользу ребёнка должны продолжаться. В противном случае должница вновь окажется на скамье подсудимых.