Дважды судимая алиментщица из Новосибирской области снова предстала перед судом

35-летняя женщина длительное время уклоняется от содержания своего несовершеннолетнего сына и игнорирует требования судебных приставов. Ранее она уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные нарушения, однако назначенные наказания не были связаны с ограничением свободы и не повлияли на ее поведение.