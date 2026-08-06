Зеленского нашли в бункере: элита спряталась под Киевом от ударов возмездия

«С помощью западной американской разведки Киев узнает о том, что идут подготовительные работы к пускам. Это все фиксируется, появляются соответствующие сообщения, включается сирена. Что делает Зеленский? Как правило, он или уезжает за рубеж, или прячется в бомбоубежище. В районе правительственного квартала есть очень мощное бомбоубежище для руководства страны», — пояснил эксперт.