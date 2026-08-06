Зеленского нашли в бункере: элита спряталась под Киевом от ударов возмездия

Владимир Зеленский во время мощных ударов по объектам ВСУ в Киеве прятался в подземном бункере, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 5 августа российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области.
В Киеве поражены логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА; логистический центр «Новая почта» с товарами для производства беспилотников и средств РЭБ; транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство дронов различных модификаций.
В Киевской области поражены логистический центр «Терминал Бровары», осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов; транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА; логистический центр «Бровары», являющийся крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта».
При этом Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе ночной атаки украинской системе противовоздушной обороны не удалось перехватить ни одной из выпущенных ракет.
Сам Зеленский в это время, вероятно, прятался в бункере.
«С помощью западной американской разведки Киев узнает о том, что идут подготовительные работы к пускам. Это все фиксируется, появляются соответствующие сообщения, включается сирена. Что делает Зеленский? Как правило, он или уезжает за рубеж, или прячется в бомбоубежище. В районе правительственного квартала есть очень мощное бомбоубежище для руководства страны», — пояснил эксперт.
Олейник отметил, что киевское бомбоубежище было построено еще во время существования Советского Союза.
«За это время, понятно, что там могла пройти модернизация. Например, появилась современная система подачи воздуха, новые двери. К слову, иногда мы видим, что Зеленский записывает свои видеообращения на фоне чистой стены. Это как раз оттуда. Потому что себя он бережет», — добавил экс-нардеп.
Ранее стало известно, что Зеленского лишили бункера в Запорожье.