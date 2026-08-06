Гонявший по Шушенскому водитель-бесправник убежал от ГАИ: с повинной его привел дедушка (видео)

Накануне ночью экипаж ДПС заметил автомобиль Chevrolet, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался уехать. Во время погони он проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения, а также двигался по тротуарам. Через некоторое время во дворе жилого дома легковушка остановилась и из нее выбежали водитель и 6 пассажиров. Всем им удалось скрыться.