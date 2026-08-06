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Гонявший по Шушенскому водитель-бесправник убежал от ГАИ: с повинной его привел дедушка (видео)

В поселке Шушенское дорожные полицейские привлекли к ответственности 19-летнего нарушителя ПДД, сообщили в ГАИ Красноярского края.

В поселке Шушенское дорожные полицейские привлекли к ответственности 19-летнего нарушителя ПДД, сообщили в ГАИ Красноярского края.

Накануне ночью экипаж ДПС заметил автомобиль Chevrolet, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался уехать. Во время погони он проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения, а также двигался по тротуарам. Через некоторое время во дворе жилого дома легковушка остановилась и из нее выбежали водитель и 6 пассажиров. Всем им удалось скрыться.

Брошенный автомобиль поместили на спецстоянку. А на следующий день в ГАИ горе-водителя с повинной привел дедушка. Молодой человек признался, что у него нет прав, а машину он взял из гаража деда, чтобы покататься с друзьями.

В итоге в отношении нарушителя составили 8 административных материалов.

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