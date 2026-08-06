Новосибирцев предупреждают о возможных заторах из-за ремонта дороги к аэропорту

В городе обновляют магистраль, ведущую к международному аэропорту Толмачёво. Завершение проекта запланировано на август 2026 года.
Ремонтом занимается компания «Перлит-Строй», действующая по заказу ТУАД. Специалисты укладывают прочное асфальтобетонное покрытие, способное выдерживать интенсивный автомобильный трафик.
Гарантийный срок на новое дорожное покрытие составит два года.
«Приносим извинения за временные неудобства в связи с ремонтом дороги», — отметили в ТУАД.
Ранее мы рассказывали, что за два месяца половина новосибирских АЗС прекратила или приостановила деятельность.
Татьяна Картавых