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Новосибирцев предупреждают о возможных заторах из-за ремонта дороги к аэропорту

Работы должны быть завершены уже в августе.

Источник: НДН.ИНФО

В городе обновляют магистраль, ведущую к международному аэропорту Толмачёво. Завершение проекта запланировано на август 2026 года.

Ремонтом занимается компания «Перлит-Строй», действующая по заказу ТУАД. Специалисты укладывают прочное асфальтобетонное покрытие, способное выдерживать интенсивный автомобильный трафик.

Гарантийный срок на новое дорожное покрытие составит два года.

«Приносим извинения за временные неудобства в связи с ремонтом дороги», — отметили в ТУАД.

Татьяна Картавых