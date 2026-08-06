В центре и на юге европейской части России ожидается рост пожарной опасности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Условия для высокой пожарной опасности будут нарастать в Херсонской и Запорожской областях, в Донецкой Народной Республике и центральной полосе России. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«В Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой Народной Республике, а также в центральном округе будет нарастать пожарная опасность», — сказала Паршина.
По ее словам, жару будут сопровождать кратковременные дожди, которые будут смягчать погодные условия и понижать риск возникновения лесных пожаров. Синоптик порекомендовала не жечь костры и быть осторожнее с огнем, чтобы не ухудшать экологическую обстановку.