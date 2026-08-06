Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре и на юге европейской части России ожидается рост пожарной опасности

Жителей призвали не жечь костры и быть осторожнее с огнем, чтобы не ухудшать экологическую обстановку.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Условия для высокой пожарной опасности будут нарастать в Херсонской и Запорожской областях, в Донецкой Народной Республике и центральной полосе России. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой Народной Республике, а также в центральном округе будет нарастать пожарная опасность», — сказала Паршина.

По ее словам, жару будут сопровождать кратковременные дожди, которые будут смягчать погодные условия и понижать риск возникновения лесных пожаров. Синоптик порекомендовала не жечь костры и быть осторожнее с огнем, чтобы не ухудшать экологическую обстановку.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше