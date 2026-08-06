Золотодобытчиков наказали за загрязнение двух рек в Красноярском крае

Природоохранные прокуроры потребовали устранить последствия и возместить ущерб. В итоге с виновной организации взыскали почти 30 миллионов рублей, а руководство привлекли к административной ответственности. Кроме того, по предписанию надзорного органа золотодобытчики провели укрепление берегов и другие работы, чтобы предотвратить повторные сбросы и дальнейшее отравление воды.