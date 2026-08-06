Прокуратура добилась назначения досрочной пенсии жительнице Черемхова

IrkutskMedia, 6 августа. Прокуратура Черемхова помогла местной жительнице восстановить пенсионные права. Женщине выплатили более 129 тысяч рублей после перерасчета пенсии.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа региона, проверка была проведена по обращению 58-летней жительницы города. Выяснилось, что в октябре 2025 года ей отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости из-за того, что один из трех ее детей родился за пределами России.
При этом сама женщина является уроженкой Приангарья, много лет жила и работала в регионе, в том числе до рождения ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать отказ незаконным и назначить ей пенсию с момента возникновения права на нее.
Суд удовлетворил требования ведомства. После перерасчета женщине выплатили положенные средства, а сейчас она получает страховую пенсию по старости в полном объеме.
Напомним, прокуратура Чунского района проверила исполнение пенсионного законодательства. Установлено, что местный житель работал в лесоперерабатывающем предприятии, задействованном в едином технологическом процессе деревопереработки при заготовке древесины. В связи с этим мужчина имел право на льготный трудовой стаж для досрочной страховой пенсии по старости.